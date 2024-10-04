Власти Краснодара снова взялись за проект Карасунских прудов. Их хотели благоустроить еще в 2010 году

Весной 2025 года власти выберут исполнителя, который к 1 октября 2025 года должен будет подготовить проект и смету будущих работ. Сроки благоустройства Карасунских прудов Онищенко не назвал.

Напомним, Карасунские озера власти хотели привести в порядок еще в 2010 году, а в 2015-м предлагали сделать их главной городской зоной отдыха. Приступить к работам мешал статус водоемов — они были в федеральной собственности и считались озерами.

В 2020 году Карасунские озёра стали прудами и перешли в муниципальную собственность. Тогда власти хотели построить на берегу возле КубГУ спорткомплекс и тренировочную базу, а на других водоемах разместить пирсы, мостки и амфитеатры. В августе 2022 года горожане внесли около 100 предложений по благоустройству прудов.



В феврале 2023 года на проект выделили около 20 млн рублей. Власти хотели благоустроить семь водоемов в едином стиле. Однако в декабре 2023-го контракт с подрядчиком был расторгнут из-за нарушения сроков, деньги компания не получила.