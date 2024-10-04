Власти Краснодара снова взялись за проект Карасунских прудов. Их хотели благоустроить еще в 2010 году
Концепцию благоустройства территории возле Карасунских прудов разработают к концу 2024 года, однако сроки всего проекта власти не называют
4 октября замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил «РБК Краснодар», что до 20 декабря 2024 года в городе разработают концепцию благоустройства территории, прилегающей к Карасунским прудам.
Весной 2025 года власти выберут исполнителя, который к 1 октября 2025 года должен будет подготовить проект и смету будущих работ. Сроки благоустройства Карасунских прудов Онищенко не назвал.
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Напомним, Карасунские озера власти хотели привести в порядок еще в 2010 году, а в 2015-м предлагали сделать их главной городской зоной отдыха. Приступить к работам мешал статус водоемов — они были в федеральной собственности и считались озерами.
В 2020 году Карасунские озёра стали прудами и перешли в муниципальную собственность. Тогда власти хотели построить на берегу возле КубГУ спорткомплекс и тренировочную базу, а на других водоемах разместить пирсы, мостки и амфитеатры. В августе 2022 года горожане внесли около 100 предложений по благоустройству прудов.
В феврале 2023 года на проект выделили около 20 млн рублей. Власти хотели благоустроить семь водоемов в едином стиле. Однако в декабре 2023-го контракт с подрядчиком был расторгнут из-за нарушения сроков, деньги компания не получила.