Власти Краснодара снова взялись за проект Карасунских прудов. Их хотели благоустроить еще в 2010 году

Краснодарский край

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  • Карасунское озеро около КубГУ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года
    Карасунское озеро около КубГУ © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

Концепцию благоустройства территории возле Карасунских прудов разработают к концу 2024 года, однако сроки всего проекта власти не называют

4 октября замглавы Краснодара Максим Онищенко сообщил «РБК Краснодар», что до 20 декабря 2024 года в городе разработают концепцию благоустройства территории, прилегающей к Карасунским прудам. 

Весной 2025 года власти выберут исполнителя, который к 1 октября 2025 года должен будет подготовить проект и смету будущих работ. Сроки благоустройства Карасунских прудов Онищенко не назвал.

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Напомним, Карасунские озера власти хотели привести в порядок еще в 2010 году, а в 2015-м предлагали сделать их главной городской зоной отдыха. Приступить к работам мешал статус водоемов — они были в федеральной собственности и считались озерами.

В 2020 году Карасунские озёра стали прудами и перешли в муниципальную собственность. Тогда власти хотели построить на берегу возле КубГУ спорткомплекс и тренировочную базу, а на других водоемах разместить пирсы, мостки и амфитеатры. В августе 2022 года горожане внесли около 100 предложений по благоустройству прудов.

В феврале 2023 года на проект выделили около 20 млн рублей. Власти хотели благоустроить семь водоемов в едином стиле. Однако в декабре 2023-го контракт с подрядчиком был расторгнут из-за нарушения сроков, деньги компания не получила.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре к указанному сроку не сдали переход на Красных Партизан. Жители стали шутить, что власти построят объект к 300-летию города.

Позже в МЦУ заявили, что открыть движение по улице Красных Партизан планируют к концу октября — началу ноября.

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