«Лавочки со встроенными зарядками и зона WI-FI»: как краснодарцы предложили благоустроить Карасуны

В Краснодаре закончились общественные обсуждения по благоустройству Карасунских озер. Горожане внесли около 100 предложений

Напомним, в конце июля бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко предложил горожанам внести замечания и предложения в концепцию благоустройства Карасунских озер. На внесение коррективов жителям дали месяц.

Согласно проекту, вдоль каждого озера планируется сделать пешеходные и велосипедные дорожки, освещение. Также хотят установить детские игровые и спортивные площадки, места для выгула собак.

В пресс-службе мэрии города 26 августа сообщили, что общественные обсуждения завершились. За это время поступило около 100 предложений по благоустройству озер.

«Жителей больше всего волнуют вопросы сохранения многообразия рыб, птиц и зелёных насаждений, очистки водоёмов, организации мест для купания и рыбалки, спортивных и игровых площадок», — сказали в пресс-службе.

Главный архитектор города Артем Соломатин отметил, что теперь специалисты будут изучать замечания жителей и прорабатывать детальные эскизные проекты по каждой территории. Он пообещал учесть как можно больше предложений.

Краснодарцы предложили создать специальные места для рыбалки, поставить таблички с названиями растений и сохранить зеленую зону вокруг озер. Также жители просят установить в тени деревьев лавочки со встроенными зарядками, фонари на солнечных батареях и сделать зону Wi-Fi.

Разработкой эскизов займутся в сентябре. Это будут делать специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии» совместно с департаментом архитектуры и градостроительства.

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