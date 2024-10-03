В Краснодарском крае появилась собственная азбука — «Кубварь»

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Rabie Madaci с сайта unsplash.com

В Анапе издали книгу, которая знакомит читателей не только с алфавитом, но и с названиями городов, морей и рек Кубани

2 октября администрация Анапы сообщила, что на заседании Совета по культуре писатель Сергей Лёвин представил книгу «Кубварь». 

Интерактивная азбука будет знакомить малышей с алфавитом через названия городов, морей, рек, достопримечательности и символы Краснодарского края. Авторы учли и правила ударения — на каждом рисунке указано, как его надо ставить в названии.

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Напомним, сочинский курорт выпустил брошюру для детей о правилах поведения в горах. Юные читатели научатся правильно собирать рюкзак, выбирать место стоянки и разбивать лагерь, искать и правильно очищать питьевую воду, разводить костер при помощи спичек, трута и огнива, отличать съедобные ягоды и растения от несъедобных, правильно вести себя при встрече с животными и оказывать первую помощь. 

Ранее в Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и её окрестностям. Над книгой работали больше года. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет цикл лекций и мастер-классов «История искусства через творчество». По итогу участники создадут собственную книгу.

Анапа Дети Книги Образование

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В Краснодарском крае появилась собственная азбука — «Кубварь»
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