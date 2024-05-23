В Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и ее окрестностям

Курорт «Роза Хутор» поддержал переиздание путеводителя Сергея Дороватовского «Сочи и Красная Поляна с окрестностями» 1911 года

Агроном, книгоиздатель и исследователь Сергей Дороватовский активно участвовал в освоении и развитии сочинского Причерноморья на рубеже XIX-XX веков. В 1911 году он опубликовал первую в истории города книгу-путеводитель «Сочи и Красная Поляна с окрестностями». К работе над ней Дороватовский подошел тщательно: имея дачу в Красной Поляне, лично прошел все маршруты на Ачишхо, Аибгу и Псеашхо, побывал на озерах и альпийских лугах, описал практически каждый шаг уникальной горной дороги в 45 верст. Долгие годы автор мечтал переиздать путеводитель, но планам помешала Первая мировая война и последующие революционные события. Спустя 113 лет при поддержке курорта «Роза Хутор» его замысел воплотили в жизнь по инициативе краеведа, автора книг по истории Красной Поляны Дмитрия Андреева.

«Несколько лет я работал над собственной монографией «История Красной Поляны», собирал для этого материалы, трудился в архивах. Путеводитель Сергея Дороватовского, выпущенный в 1911 году, — первое издание, в котором полно рассказывалось о курорте Сочи и его окрестностях. Он был популярен не только у путешественников, но и у краеведов, стал основой для многих последующих книг об этих местах, сегодня является важным историческим источником. Путеводитель не потерял актуальности и в наши дни. Читать его легко и интересно», — говорит Андреев.

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Часть книги с авторскими правками хранилась в семейном архиве Дороватовских у правнучки писателя Ирины Белявской.

«Историю жизни прадеда изучаю уже больше 10 лет. В 2011 году побывала в Красной Поляне, где удалось найти его дачу, дом сохранился до сих пор. Сергей Павлович вышел из многодетной крестьянской семьи, добровольцем пошел на фронт, получил образование агронома. Он успешно управлял имениями известных семей царской России, а, став книгоиздателем, первым выпустил сборник рассказов Максима Горького. Читая его путеводитель, поняла, что такой интересной информацией необходимо делиться. В книге учтены полезные детали маршрутов вплоть до того, по какой тропе пойти, если в компании есть дамы. К сожалению, долгое время имя Дороватовского было почти забыто. Очень символично, что переиздание увидело свет в год 170-летия автора», — поделилась Ирина Белявская.

Над новым изданием работали больше года. Дмитрий Андреев и Ирина Белявская внимательно расшифровывали пометки автора, оставленные на полях книги и вклеенные между страниц, сохраняя авторскую орфографию и пунктуацию. Лучше ощутить дух того времени позволяют снимки сочинского фотографа-любителя Ивана Суткового — в новой версии количество исторических снимков удалось увеличить.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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«В рамках программы устойчивого развития курорта «Роза Хутор» мы работаем над изучением и популяризацией истории горного Причерноморья. В этом отношении расширенное и дополненное автором, но не вышедшее в свет при его жизни издание путеводителя Дороватовского — редчайшая находка и подлинное сокровище. Эта книга позволяет увидеть, как развивался город-курорт, посмотреть на наши горы восхищенными глазами первопроходца. Мы отдаем дань памяти выдающемуся соотечественнику, посвятившему многие годы жизни освоению и украшению места, дарящего уникальные впечатления множеству гостей со всех концов России», — отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.