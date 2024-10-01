«Дом книги» приглашает краснодарцев на бесплатный курс по истории искусства

В Краснодаре пройдет цикл лекций и мастер-классов «История искусства через творчество». По итогу участники создадут собственную книгу (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала со 2 октября курс по истории искусства. Занятия будут проходить каждую среду в течение двух месяцев.



В программу вошли темы о наскальной живописи и первых храмах, искусстве Древнего Египта, Греции и Рима, художниках Средневековья и эпохах Возрождения, архитектурных стилях и искусстве видеть свет.

Встречи проведет художница и участница «Тавриды.Арт» Ирина Костина. Она рассказала Юга.ру, что «скучных лекций не будет». По ее словам, после каждой пройденной темы участники будут создавать иллюстрации.

«Например, тема наскальная живопись. Мы поговорим, почему люди начали рисовать, к чему это привело, а каждый участник попробует порисовать углем, сангиной, рисунок будем наносить пальцем и подручными материалами, как первобытный человек», — отметила Ирина.