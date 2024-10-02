Пользователи Авито будут получать награды за выполнение заданий в личном профиле

2 октября на Авито заработал раздел «Награды за задания» с призами за выполнение активностей

В личном профиле большинства пользователей Авито во всех регионах России в тестовом режиме заработал раздел «Награды за задания». Он появился как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел запустят в следующем году.

Раздел включает список обновляемых активностей и варианты призов, которые можно получить за их выполнение.

Так раздел выглядит в мобильной версии сайта © Скриншот с сайта avito.ru

А так — в браузере ПК © Скриншот с сайта avito.ru

Перейти в «Награды за задания» можно тремя способами: из личного профиля пользователя;

через истории на главной странице;

через всплывающие уведомления внутри приложения.

За выполнение заданий пользователь получит «билетики» — условные единицы, которые позволяют поучаствовать в розыгрыше материальных ценных призов.

Размер вознаграждения зависит от сложности задания: меньше «билетиков» — за простые действия, например, «добавить адрес в профиль» или «посмотреть пять объявлений в разделе Премиум», больше — за такие как «купить товар с доставкой» или «забронировать жилье». Количество собранных «билетиков» напрямую влияет на шанс выигрыша.

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В будущем Авито планирует расширить варианты вознаграждений. Пользователи смогут получать бонусы за выполнение заданий и оплачивать ими до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в Авито Путешествиях.

Следующий шаг совершенствования нового раздела — развитие персонализированных заданий и челленджей, а также появление заданий от продавцов.

«Авито эволюционировал в площадку, которая позволяет россиянам решить множество жизненных вопросов. Наша цель — сделать так, чтобы пользователи знали и применяли сценарии, в которых Авито может сделать их жизнь лучше — простым и увлекательным образом. На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда. Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов», — объясняет директор Авито по продукту для частных пользователей Виталий Туманов.