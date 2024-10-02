«Музейный дворик» Краснодара приглашает на лекцию о культуре и языке Китая

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Участки узнают, как выучить китайский язык и научатся писать несколько иероглифов (12+)

Художественный музей им. Коваленко анонсировал на 5 октября лекцию «Загадочный Китай: язык и культура». 

Востоковед и лингвист-переводчик Александра Черткова расскажет об особенностях национальной культуры Китая и базовой фонетике китайского языка.

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Участники также узнают, как выучить китайский язык. Занятие включает практическую часть, в которой слушатели научаться писать несколько иероглифов и познакомятся с основами произношения.

Начало в 12:00. Вход свободный. Записаться на лекцию можно с 9:00 до 18:00 здесь.

«Музейный дворик» находится по адресу: улица Красная, 11. Он расположен за зданием художественного музея им. Коваленко (Красная, 13) и прямо за летней студией телеканала «Кубань 24» на Пушкинской площади.

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«Музейный дворик» Краснодара приглашает на лекцию о культуре и языке Китая
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