«Музейный дворик» Краснодара приглашает на лекцию о культуре и языке Китая

Участки узнают, как выучить китайский язык и научатся писать несколько иероглифов (12+)

Востоковед и лингвист-переводчик Александра Черткова расскажет об особенностях национальной культуры Китая и базовой фонетике китайского языка.

Художественный музей им. Коваленко анонсировал на 5 октября лекцию «Загадочный Китай: язык и культура».

Участники также узнают, как выучить китайский язык. Занятие включает практическую часть, в которой слушатели научаться писать несколько иероглифов и познакомятся с основами произношения.

Начало в 12:00. Вход свободный. Записаться на лекцию можно с 9:00 до 18:00 здесь.

«Музейный дворик» находится по адресу: улица Красная, 11. Он расположен за зданием художественного музея им. Коваленко (Красная, 13) и прямо за летней студией телеканала «Кубань 24» на Пушкинской площади.