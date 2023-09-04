Краснодарский телеканал начал вести прямые эфиры из открытой студии в центре города

Утром 4 сентября журналисты телерадиокомпании «Кубань 24» вышли в прямой эфир из студии на Пушкинской площади. Теперь наблюдать за их работой смогут все желающие.



В честь открытия студии сотрудники СМИ написали название канала на тарелке и оставили свои подписи. После ее по традиции разбили «на счастье».



В студии будут записывать интервью, прямые эфиры и все дневные выпуски программы «Детали», где ведущие общаются с приглашенными гостями на белых диванах.



