Краснодарский телеканал начал вести прямые эфиры из открытой студии в центре города
В центре Краснодара на Пушкинской площади появилась телестудия канала «Кубань 24»
Утром 4 сентября журналисты телерадиокомпании «Кубань 24» вышли в прямой эфир из студии на Пушкинской площади. Теперь наблюдать за их работой смогут все желающие.
В честь открытия студии сотрудники СМИ написали название канала на тарелке и оставили свои подписи. После ее по традиции разбили «на счастье».
В студии будут записывать интервью, прямые эфиры и все дневные выпуски программы «Детали», где ведущие общаются с приглашенными гостями на белых диванах.
Также в новой локации станут снимать два вечерних ток-шоу, «Шо у Пушкина?» и «Пираньи». Первое — развлекательная программа, в которой ведущие будут обсуждать мировые новости, впервые появится на экранах 8 сентября. Женское ток-шоу «Пираньи» с четырьмя ведущими телезрители увидят 15 сентября.
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