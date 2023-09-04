Краснодарский телеканал начал вести прямые эфиры из открытой студии в центре города

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Кубань 24» https://t.me/kuban24/73312
    © Скриншот из телеграм-канала «Кубань 24» https://t.me/kuban24/73312

В центре Краснодара на Пушкинской площади появилась телестудия канала «Кубань 24»

Утром 4 сентября журналисты телерадиокомпании «Кубань 24» вышли в прямой эфир из студии на Пушкинской площади. Теперь наблюдать за их работой смогут все желающие.

В честь открытия студии сотрудники СМИ написали название канала на тарелке и оставили свои подписи. После ее по традиции разбили «на счастье».

В студии будут записывать интервью, прямые эфиры и все дневные выпуски программы «Детали», где ведущие общаются с приглашенными гостями на белых диванах.

Также в новой локации станут снимать два вечерних ток-шоу, «Шо у Пушкина?» и «Пираньи». Первое — развлекательная программа, в которой ведущие будут обсуждать мировые новости, впервые появится на экранах 8 сентября. Женское ток-шоу «Пираньи» с четырьмя ведущими телезрители увидят 15 сентября.

Как сообщали ранее Юга.ру, ставропольский телеканал создал ведущую прогноза погоды с помощью нейросети.

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