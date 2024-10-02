Жителей Краснодарского края в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Перед Днем народного единства жителям Кубани предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября

Согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованным правительством РФ, в конце октября россиян ожидает шестидневная трудовая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.

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Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После будет два выходных из-за Дня народного единства —воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.

Напомним, что Минтруд разработал производственный календарь 2025 года. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.

Ранее Юга.ру рассказывали о традициях и истории Радоницы на Кубани.

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Жителей Краснодарского края в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя
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