Жителей Краснодарского края в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя
Перед Днем народного единства жителям Кубани предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября
Согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованным правительством РФ, в конце октября россиян ожидает шестидневная трудовая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.
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Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После будет два выходных из-за Дня народного единства —воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.
Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.
Напомним, что Минтруд разработал производственный календарь 2025 года. Новогодние каникулы начнутся с 29 декабря 2024 года.
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