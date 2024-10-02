Жителей Краснодарского края в конце октября ожидает шестидневная рабочая неделя

Перед Днем народного единства жителям Кубани предстоит шестидневная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября

Согласно производственному календарю на 2024 год, опубликованным правительством РФ, в конце октября россиян ожидает шестидневная трудовая неделя. Она продлится с 28 октября по 2 ноября.

Рабочий день 2 ноября будет сокращенным. После будет два выходных из-за Дня народного единства —воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

Выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на вторник, 30 апреля, чтобы получились непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая.