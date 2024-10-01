В Краснодарском крае выросла доля пожилых в составе населения

В Краснодарском крае численность населения от 60 лет и старше в 2024 году составляет 1409,7 тыс. человек. Это на 1,8% больше, чем в 2023-м. Удельный вес возрастной группы в общей численности населения региона увеличился с 23,8% до 24,2%. На 1000 мужчин приходится 1594 женщины.

На учёте в Социальном фонде стоят 1595 тыс. пенсионеров. Из них в городе живут 883,5 тыс. (или 55,4%), в сельской местности — 711,5 тыс. (или 44,6%).

Средний размер пенсий составил 19 тыс. 263 рубля, это на 7,5% больше, чем в 2023 году. Однако в реальном выражении (с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги) уменьшился на 0,6%.