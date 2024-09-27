ФАС проверит цены в «Магните», «Ашане», «Перекрестке» и еще 11 торговых сетях

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik с сайта freepik.com
    © Фото freepik с сайта freepik.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит ценообразование на продукты в 14 торговых сетях

27 сентября пресс-служба ФАС сообщила, что проверит цены на социально значимые продукты в 14 торговых сетях. Речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции и овощах «борщевого» набора.

Соответствующие запросы ФАС направила в «Пятерочку», «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О’Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса».

В Краснодарском крае картофель подорожал на 113%:

Теперь торговые сети должны предоставить ведомству информацию о ежемесячной динамике закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции с 1 января по 31 августа 2024 года.

Также антимонопольная служба запросила данные о структуре розничных цен и факторах, влияющих на наценки по каждому товару в разных регионах России.

Если ФАС выявит необоснованное повышение цен, то применит соответствующие меры.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае урожай яблок снизился на 10% из-за весенних заморозков.

«Магнит» Еда Краснодар Продукты питания Торговля торговые центры ФАС Цены Экономика

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