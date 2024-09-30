В Краснодаре зафиксировали загрязнение воздуха после пыльной бури

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мониторинговые порталы зафиксировали превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Краснодаре

30 сентября общественник Виталий Черкасов сообщил, что городские службы с утра умолчали о загрязнении воздуха в Краснодаре. По состоянию на 10:00 на сайте МКУ «Центр озеленения и экологии» была размещена справка на 27 сентября.

На опубликованном скриншоте указано, что «загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице».

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Позже Центр озеленения и экологии опубликовал данные о состоянии воздуха в Краснодаре. Были зафиксированы превышения концентрации оксида углерода и сероводорода.

Напомним, 29 сентября пыльная буря охватила юг России, а затем Краснодар и край. По прогнозам синоптиков, штормовые ветры утихнут ко 2 октября. При этом на сайте Центра озеленения и экологии информации о пыльной буре не было. 

Ранее Юга.ру рассказывали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале октября.

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