В Краснодаре зафиксировали загрязнение воздуха после пыльной бури

30 сентября общественник Виталий Черкасов сообщил, что городские службы с утра умолчали о загрязнении воздуха в Краснодаре. По состоянию на 10:00 на сайте МКУ «Центр озеленения и экологии» была размещена справка на 27 сентября.

На опубликованном скриншоте указано, что «загрязнение воздуха достигло высокого уровня, он является небезопасным для людей с повышенной чувствительностью. Если вы почувствуете затрудненное дыхание или раздражение горла, сократите время пребывания на улице».