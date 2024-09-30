Какая погода ожидается в Краснодарском крае в начале октября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали прогноз погоды на 30 сентября и 1 и 2 октября

Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в крае в понедельник, 30 сентября, осадков не ожидается. В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха днем — +25-30 °C.

Со вторника погода в регионе ухудшится. Синоптики прогнозируют в южных районах края сильный дождь и ветер с порывами до 18 м/с. Днем 1 октября температура воздуха — +22-27 °C, 2 октября — +18-23°C, на Черноморском побережье — до +25 °C.

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В Краснодаре 30 сентября также будет сухо и солнечно. Днем порывы ветра могут достигнуть 12 м/с, воздух прогреется до +28 °C.

Во вторник, 1 октября, будет прохладнее — до +26 °C, а в среду температура опустится до +22 °C. Возможен дождь.

Как писали Юга.ру, в Анапе купальный сезон официально продлится до 30 сентября.

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