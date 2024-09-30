В Азовском море снизились запасы судака и тарани. Промысел рыбы полностью закрыли
В Азовском море из-за глобальных климатических изменений существенно пострадала фауна
30 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил, что промысловые запасы судака и тарани в Азовском море снизились настолько, что вылов рыбы пришлось полностью закрыть. Об этом изданию рассказали в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
Вода в море становится соленее. Из-за этого страдают биологические запасы в акватории. Так, под угрозу исчезновения могут попасть и бычки, которые не в состоянии размножаться в новых условиях.
Читайте также:
Из-за повышения солености Азовского моря его акватория стала благоприятной для распространения медуз, которые теперь замыкают на себе пищевую цепь. Хамсу, тюльку и мальков других рыб желеобразные оставляют практически без еды.
В конце мая в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле» вышла статья Южного научного центра «Новое состояние гидрологического режима Азовского моря в XXI веке». Ученые обеспокоены тем, что соленость и температура Азова достигла столетнего максимума. Это связывают с маловодием рек Кубань и Дон, которые питают море.
Как писали Юга.ру, в Азовском море сильно увеличилось количество креветок, рапанов, мидий, тюльки и камбалы. Доля промысловых беспозвоночных в улове превысила 35%.