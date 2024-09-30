В Азовском море снизились запасы судака и тарани. Промысел рыбы полностью закрыли

30 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил, что промысловые запасы судака и тарани в Азовском море снизились настолько, что вылов рыбы пришлось полностью закрыть. Об этом изданию рассказали в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Вода в море становится соленее. Из-за этого страдают биологические запасы в акватории. Так, под угрозу исчезновения могут попасть и бычки, которые не в состоянии размножаться в новых условиях.