В Азовском море снизились запасы судака и тарани. Промысел рыбы полностью закрыли

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/
    © Скриншот с сайта Яндекс Карты,yandex.ru/maps/geo/yeysk/53160363/

В Азовском море из-за глобальных климатических изменений существенно пострадала фауна

30 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил, что промысловые запасы судака и тарани в Азовском море снизились настолько, что вылов рыбы пришлось полностью закрыть. Об этом изданию рассказали в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Вода в море становится соленее. Из-за этого страдают биологические запасы в акватории. Так, под угрозу исчезновения могут попасть и бычки, которые не в состоянии размножаться в новых условиях.

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Из-за повышения солености Азовского моря его акватория стала благоприятной для распространения медуз, которые теперь замыкают на себе пищевую цепь. Хамсу, тюльку и мальков других рыб желеобразные оставляют практически без еды.

В конце мая в журнале «Доклады Российской академии наук. Науки о Земле» вышла статья Южного научного центра «Новое состояние гидрологического режима Азовского моря в XXI веке». Ученые обеспокоены тем, что соленость и температура Азова достигла столетнего максимума. Это связывают с маловодием рек Кубань и Дон, которые питают море.

Как писали Юга.ру, в Азовском море сильно увеличилось количество креветок, рапанов, мидий, тюльки и камбалы. Доля промысловых беспозвоночных в улове превысила 35%.

Азовское море Еда Животные Экология

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В Азовском море снизились запасы судака и тарани. Промысел рыбы полностью закрыли
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