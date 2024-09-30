В Сочи до конца 2024 года станет 2 тыс. платных парковочных мест

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

В Сочи на 73 улицах будет 2 тыс. парковочных мест

30 сентября портал «РБК Краснодар» сообщил, что на территории Сочи количество платных парковочных мест планируют увеличить до 2 тыс. к концу 2024 года.

К 26 сентября на курорте предусмотрено 1941 парковочное место на 32 дорогах общего пользования. 256 из них предназначены для людей с инвалидностью, еще 108 — бесплатные.

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Напомним, платные парковки ввели в Сочи с октября 2023 года. В августе 2024-го, когда в городе появились ещё две такие зоны, жители стали жаловаться

Как писали Юга.ру, на дорогах Сочи ввели новые разметки. Зоны платных парковок теперь отмечают синей прерывистой линией.

Дороги Курорты и туризм парковки Сочи

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