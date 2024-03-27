В Сочи многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться городскими парковками

В Сочи многодетным семьям разрешили до трех часов бесплатно парковаться на городских стоянках. При этом автомобиль должен быть зарегистрирован на одного из родителей или опекунов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«Участки платного парковочного пространства определены на 16 улицах. Всего организовано более 1000 платных парковочных мест в Центральном, Хостинском и Адлерском внутригородских районах Сочи. Они расположены на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. По поручению главы города расширили перечень льготных категорий автомобилистов, которые могут бесплатно пользоваться этими парковочными пространствами», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.



О том, как работают льготы на парковку и кто еще может бесплатно оставлять автомобиль на стоянке в Сочи, читайте здесь.