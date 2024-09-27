Геленджик и Кабардинку соединит новая ветка водопровода
Новая ветка магистрального трубопровода должна обеспечить стабильное водоснабжение на курорте
26 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что от Кабардинка до Геленджика проложат новую магистральную ветку Троицкого водопровода. Строители уже начали геодезические работы.
Общая протяженность коммуникаций составит 18,3 км. Трубу проложат от Кабардинки до резервуара с чистой водой на улице Новороссийской в Геленджике.
Читайте также:
Новая ветка трубопровода должна обеспечить стабильное водоснабжение курорта летом. Кроме того, проектируют ещё 30 км Троицкого водопровода. Ветку проложат от станицы Троицкой до микрорайона Надежда в Крымске.
Напомним, в Краснодаре начали делать главный коллектор. Трассу длиной 23 км проложат от улицы Яцкова до Западного Обхода.
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.