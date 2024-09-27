Геленджик и Кабардинку соединит новая ветка водопровода

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новая ветка магистрального трубопровода должна обеспечить стабильное водоснабжение на курорте

26 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что от Кабардинка до Геленджика проложат новую магистральную ветку Троицкого водопровода. Строители уже начали геодезические работы.

Общая протяженность коммуникаций составит 18,3 км. Трубу проложат от Кабардинки до резервуара с чистой водой на улице Новороссийской в Геленджике.

Читайте также:

Новая ветка трубопровода должна обеспечить стабильное водоснабжение курорта летом. Кроме того, проектируют ещё 30 км Троицкого водопровода. Ветку проложат от станицы Троицкой до микрорайона Надежда в Крымске.

Напомним, в Краснодаре начали делать главный коллектор. Трассу длиной 23 км проложат от улицы Яцкова до Западного Обхода.

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

Благоустройство Водоснабжение Геленджик ЖКХ Курорты и туризм Строительство

Новости

Аэропорты Краснодара и Анапы потратили 1,4 млн рублей на пиротехнику для отпугивания птиц
На Таманском полуострове археологи нашли древнее поселение и предметы VI века до нашей эры
Геленджик и Кабардинку соединит новая ветка водопровода
Летняя жара или осенняя прохлада? Какая погода ожидается в Краснодарском крае в последние выходные сентября
«Голос Краснодара» сгенерировали из нескольких тысяч аудиосообщений жителей
В Краснодаре построят подземный переход на улице Дзержинского за 125 млн рублей

Лента новостей

Недвижимость как инвестиция
Вчера, 11:31 Реклама
Недвижимость как инвестиция
Как заработать на купле-продаже жилья в Краснодаре с помощью брокера
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Вчера, 10:22
В Краснодаре полиция задержала депутата Сафронова и активиста Черкасова
Они собирали подписи против застройки набережной в ЮМР
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
24 сентября, 14:44
В Краснодаре утвердят еще одну особо охраняемую природную территорию
Там нельзя будет ничего строить

Реклама на сайте