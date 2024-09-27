Геленджик и Кабардинку соединит новая ветка водопровода

Общая протяженность коммуникаций составит 18,3 км. Трубу проложат от Кабардинки до резервуара с чистой водой на улице Новороссийской в Геленджике.

26 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что от Кабардинка до Геленджика проложат новую магистральную ветку Троицкого водопровода. Строители уже начали геодезические работы.

Новая ветка трубопровода должна обеспечить стабильное водоснабжение курорта летом. Кроме того, проектируют ещё 30 км Троицкого водопровода. Ветку проложат от станицы Троицкой до микрорайона Надежда в Крымске.

Напомним, в Краснодаре начали делать главный коллектор. Трассу длиной 23 км проложат от улицы Яцкова до Западного Обхода.