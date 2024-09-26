Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» установил рекорд результативности

Краснодарский край

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  • Центровой «Локо» Кирилл Елатонцев забивает мяч «Астане» 25 сентября 2024 г. © Фёдор Обмайкин для Юга.ру
    Центровой «Локо» Кирилл Елатонцев забивает мяч «Астане» 25 сентября 2024 г. © Фёдор Обмайкин для Юга.ру

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 25 сентября разгромил «Астану» со счетом 127:84

В матче 2-го тура Единой лиги ВТБ сезона-2024/25 «Локомотив-Кубань» нанёс разгромное поражение казахстанской «Астане» — 127:84. Краснодарцы побили клубный рекорд результативности. Предыдущее достижение было установлено в феврале 2018 года, когда «Локо» победил «Виту» из Тбилиси со счетом 121:71. (Подчеркнём, что это рекорд клуба; а в лиге в 2016 году саратовский «Автодор» как-то раз набрал 135 очков за матч.)

Зашитник «Локомотива» Карвел Андерсон в первой половине матча забил пять трёхочковых подряд.

Вновь отметился зрелищным моментом Антониус Кливленд.

Вторую половину матча «Локо» выиграл со счетом 69:37. Большую часть этого времени краснодарская команда играла пятеркой, состоящей из собственных воспитанников.

Как итог, каждый из 12 игроков красно-зеленых набрал не меньше 6 очков — чрезвычайно редкое для баскетбола событие. А 19-летние Всеволод Ищенко и Михаил Ведищев также сделали по 6 результативных передач.

Одержав в двух турах крупные победы, «Локомотив-Кубань» возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ (обгоняя «Зенит», «Пари НН» и ЦСКА по разнице набранных очков). Три следующих матча железнодорожники проведут на выезде, после чего вернутся в Краснодар и сыграют с «Самарой» (12 октября), «Уралмашем» (16 октября) и УНИКСом (20 октября).

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