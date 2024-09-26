Госэкспертиза одобрила проект теннисной академии в Сочи. Он обошелся в 22,5 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта администрации Сочи https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/233972/
    © Скриншот с сайта администрации Сочи https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/11/233972/

В Сочи в 2025 году построят теннисную академию с крытыми кортами

26 сентября администрация Сочи сообщила, что проект строительства теннисной академии успешно прошел госэкспертизу. Мэр Сочи Андрей Прошунин добавил, что на проектно-изыскательные работы потратили 22,5 млн рублей.

В Краснодар вернулся хоккей:

Спорткомплекс площадью 2,6 га возведут на базе Адлерской теннисной академии. Сейчас там занимается 500 воспитанников, но после обновлений школа сможет вмещать до тысячи спортсменов. В новой академии также появятся первые крытые корты, где будут проходить профессиональные соревнования.

Ранее стало известно, что академию назовут в честь олимпийской чемпионки Елены Весниной. Она участвует в проектировании спортивного объекта. Мэрия Сочи также сообщала, что проект планируют завершить в конце 2025 года.

Как писали Юга.ру, в строительство академии футбола в Сочи вложили 1 млрд рублей.

Сочи Спорт Спортивное строительство Строительство Теннис

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Госэкспертиза одобрила проект теннисной академии в Сочи. Он обошелся в 22,5 млн рублей
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