Краснодарцев приглашают обсудить становление парламентаризма в России

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: становление парламентаризма» (16+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: становление парламентаризма». Встреча пройдет 28 сентября.

Программа:

  • как выглядели первые выборы в нашей стране;
  • кто и почему их бойкотировал;
  • что привело в досрочному роспуску I и II Государственных дум;
  • что привело к стабильной работе III Государственной думы;
  • какие события могут привести к оппозиционности даже самых послушных парламентариев.

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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Как писали Юга.ру, детский книжный магазин «Бабушка–ракета» анонсировал на 28 сентября встречу с краснодарской писательницей Натальей Мацко. Авторка расскажет о своем творчестве и представит новую детскую книгу «Необыкновенная история в зоомагазине «Лунный свет». 

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Краснодарцев приглашают обсудить становление парламентаризма в России
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