Краснодарцев приглашают обсудить становление парламентаризма в России

В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: становление парламентаризма» (16+)

Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.

Историк Алена Дубиковская проведет лекцию и расскажет обо всём этом.

Как писали Юга.ру, детский книжный магазин «Бабушка–ракета» анонсировал на 28 сентября встречу с краснодарской писательницей Натальей Мацко. Авторка расскажет о своем творчестве и представит новую детскую книгу «Необыкновенная история в зоомагазине «Лунный свет».