Краснодарцев приглашают обсудить становление парламентаризма в России
В Краснодаре состоится лекция «ХХ век в России: становление парламентаризма» (16+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал лекцию «ХХ век в России: становление парламентаризма». Встреча пройдет 28 сентября.
Программа:
- как выглядели первые выборы в нашей стране;
- кто и почему их бойкотировал;
- что привело в досрочному роспуску I и II Государственных дум;
- что привело к стабильной работе III Государственной думы;
- какие события могут привести к оппозиционности даже самых послушных парламентариев.
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Встреча состоится в центре притяжения «Пятница» по адресу улица Калинина, 368. Начало в 16:00. Стоимость участия 400 рублей.
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