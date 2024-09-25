Краснодарская писательница представит новую книгу в детском книжном
Книжный «Бабушка–ракета» приглашает на встречу с краснодарской писательницей и бесплатный мастер-класс для детей (5+)
Детский книжный магазин «Бабушка–ракета» анонсировал на 28 сентября встречу с краснодарской писательницей Натальей Мацко.
Авторка расскажет о своем творчестве и представит новую детскую книгу «Необыкновенная история в зоомагазине «Лунный свет».
«Это повесть на стыке жанров реализма, детектива и фэнтези. Главные герои люди и животные. Эта история о том, что каждому из нас хорошо бы иметь второй шанс в жизни», — рассказала Наталья в интервью журналисту Антону Смертину.
Аукцион, диалоги о культуре, встречи с писателями:
Четвероклассник Саша Соловьев после уроков мастерит из бумаги космические корабли в кладовой маминого зоомагазина и знает по именам всех котов. Однажды он случайно узнает о готовящемся похищении животных и предупреждает маму, но каждый его шаг вызывает волну сопротивления взрослых. Удастся ли ему разоблачить злодеев и спасти ситуацию?
После презентации пройдет автограф-сессия с писательницей, а для детей от пяти лет проведут бесплатную мастерскую по оригами. Запись по телефону 8 918 69-660-06 (WhatsApp). Вход свободный. Начало в 17:00.
Книжный магазин «Бабушка–ракета» находится по адресу: улица Коммунаров, 58 Г.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 23 по 29 сентября проходит проект «Выход в город». Участников ждет мультимедийная выставка и серия познавательных лекций и концертов.