Краснодарская писательница представит новую книгу в детском книжном

Книжный «Бабушка–ракета» приглашает на встречу с краснодарской писательницей и бесплатный мастер-класс для детей (5+)

«Это повесть на стыке жанров реализма, детектива и фэнтези. Главные герои люди и животные. Эта история о том, что каждому из нас хорошо бы иметь второй шанс в жизни», — рассказала Наталья в интервью журналисту Антону Смертину.

Четвероклассник Саша Соловьев после уроков мастерит из бумаги космические корабли в кладовой маминого зоомагазина и знает по именам всех котов. Однажды он случайно узнает о готовящемся похищении животных и предупреждает маму, но каждый его шаг вызывает волну сопротивления взрослых. Удастся ли ему разоблачить злодеев и спасти ситуацию?

После презентации пройдет автограф-сессия с писательницей, а для детей от пяти лет проведут бесплатную мастерскую по оригами. Запись по телефону 8 918 69-660-06 (WhatsApp). Вход свободный. Начало в 17:00.

Книжный магазин «Бабушка–ракета» находится по адресу: улица Коммунаров, 58 Г.