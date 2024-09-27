Мелодии века. В Краснодаре состоится «Шоу трех органов»

В Краснодаре на органах исполнят Баха, Мендельсона и современную популярную музыку (12+)

На одной сцене будут выступать три органиста, камерный оркестр, хоровой проект Palestrina и солисты. Прозвучат лучшие произведения из популярных мюзиклов, саундтреки из известных фильмов, авторские произведения зарубежных композиторов.

«Идея концерта — показать, что на органе можно играть не только Баха и Мендельсона, но и современную популярную музыку», — заявили организаторы.

Концерт начнется в 19:00 в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.