В Краснодаре оркестр исполнит хиты AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd

В Краснодаре 2 октября состоится симфоническое рок-шоу от Ariom Orchestra (6+)

Коллектив исполнит хиты AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd, Ozzy Osbourne, Nirvana, Red hot chili peppers, 30 Seconds to Mars, HIM, Three Day’s grace, Linkin Park, Evanescence и других.

«Со сцены прозвучат не просто интерпретации мировых рок-хитов. Гости станут частью масштабной авторской программы, в которой мощь и взрывная энергетика рока сольется с утонченным и лиричным звучанием классических инструментов, подарив мировым хитам совершенно новый, но не менее прекрасный образ», — рассказали организаторы.

Концерт состоится в 19:00 в Краснодарской филармонии имени Пономаренко по адресу улица Красная, 55.