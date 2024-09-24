В Краснодаре оркестр исполнит хиты AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В Краснодаре 2 октября состоится симфоническое рок-шоу от Ariom Orchestra (6+)

Концертное агентство 1concert анонсировало на 2 октября выступление Ariom Orchestra.

Коллектив исполнит хиты AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd, Ozzy Osbourne, Nirvana, Red hot chili peppers, 30 Seconds to Mars, HIM, Three Day’s grace, Linkin Park, Evanescence и других.

Читайте также:

«Со сцены прозвучат не просто интерпретации мировых рок-хитов. Гости станут частью масштабной авторской программы, в которой мощь и взрывная энергетика рока сольется с утонченным и лиричным звучанием классических инструментов, подарив мировым хитам совершенно новый, но не менее прекрасный образ», — рассказали организаторы.

Концерт состоится в 19:00 в Краснодарской филармонии имени Пономаренко по адресу улица Красная, 55.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 октября оркестр исполнит музыку из фэнтези «Властелин колец». 

Афиша Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События

Новости

В Краснодаре оркестр исполнит хиты AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Pink Floyd
В Краснодаре пройдет народная контрольная «Выходи решать!»
В Краснодаре стартовал проект «Выход в город». Полное расписание лекций о культуре, архитектуре, моде и кино Екатеринодара и Краснодара
437 машин на тысячу человек. Союз транспортников назвал Краснодар самым автомобилизированным городом РФ
Мэрия Сочи закрыла все пляжи для купания. На курорт надвигается мощный шторм
В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро

Лента новостей

Остаться нельзя вернуться
21 сентября, 10:10
Остаться нельзя вернуться
Как сейчас живут краснодарцы, уехавшие от мобилизации два года назад
437 машин на тысячу человек
Вчера, 18:32
437 машин на тысячу человек
Союз транспортников назвал Краснодар самым автомобилизированным городом РФ
В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро
Вчера, 16:27
В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро

Реклама на сайте