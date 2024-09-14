В Краснодаре оркестр исполнит музыку из фэнтези «Властелин колец»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В Краснодаре 8 октября состоится музыкальное путешествие в Средиземье к хоббитам, эльфам и оркам (12+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 8 октября мультимедийный концерт с использованием видеоряда на больших экранах. Оркестр Mystery Ensemble исполнит саундтреки из знаменитой серии фильмов «Властелин колец».

За мелодии к «Братству кольца» и «Возвращению короля» композитор Говард Шор получил три премии «Оскар», в том числе за лучшую песню — Into the West' в исполнении Энни Леннокс.

«Приходите и убедитесь в том, что музыка из «Властелина колец» в исполнении Mystery Ensemble захватывает не меньше, чем сами фильмы. Благодаря мастерству оркестра и эффектным видеоинсталляциям, вы почувствуете себя главным героем этого большого приключения вместе с Фродо и его друзьями», — приглашают организаторы.

Начало концерта в 19:00. Выступление оркестра состоится в Краснодарской филармонии имени Пономаренко.

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В Краснодаре оркестр исполнит музыку из фэнтези «Властелин колец»
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