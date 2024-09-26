Краснодарцев приглашают на лекцию «Фешн, гламур и бьюти в Екатеринодаре начала ХХ века»

Краснодарское арт-сообщество «Факультет» анонсировало на 3 октября лекцию «Фешн, гламур и бьюти начала ХХ века» в рамках проекта «Променады». Это светские вечера с разговорами об искусстве и дегустацией напитков от сомелье.

Андрей Ступаченко перенесет гостей в Екатеринодар и расскажет о модном глянце, спа-процедурах, курортной жизни, ресторациях, шопинге, балах и маскарадах, а также «социальных сетях» того времени и «сайтах знакомств».