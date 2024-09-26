Краснодарцев приглашают на лекцию «Фешн, гламур и бьюти в Екатеринодаре начала ХХ века»
Гостям расскажут, что волновало модниц той эпохи. Лекцию проводит Андрей Ступаченко (18+)
Краснодарское арт-сообщество «Факультет» анонсировало на 3 октября лекцию «Фешн, гламур и бьюти начала ХХ века» в рамках проекта «Променады». Это светские вечера с разговорами об искусстве и дегустацией напитков от сомелье.
Андрей Ступаченко перенесет гостей в Екатеринодар и расскажет о модном глянце, спа-процедурах, курортной жизни, ресторациях, шопинге, балах и маскарадах, а также «социальных сетях» того времени и «сайтах знакомств».
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Начало лекции в 19:00. Встреча пройдет по адресу улица Северная, 370.
Прошлая встреча проекта была посвящена русским художницам XX века. Гостям рассказывали о жизни и творчестве Анны Голубкиной, Натальи Гончаровой, Вере Мухиной.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 28 сентября по 5 октября пройдет народная контрольная «Выходи решать!». Всех желающих приглашают проверить свои знания по физике, математике, биологии, астрономии и информатике.