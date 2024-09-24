В Краснодаре состоится романтик-инди-фестиваль La moore
В Краснодаре 27 сентября пройдет фестиваль с участием музыкальных проектов Marika Kivi, «Блестящий Стиль», «Небо в кармане» (16+)
В Краснодаре анонсировали на 27 сентября романтик-инди-фестиваль La moore.
На сцену выйдут три музыкальных проекта. Электро-поп исполнительница из Москвы Marika Kivi играла на басу в панк-группе Gigillas, выступала на «Пикнике Афиши» и на разогреве у британцев Kero Kero Bonito. В 2024 готовит к выходу новый альбом, несколько треков из которого представит в Краснодаре.
«Блестящий Стиль» — проект Юры Агафонова в стиле инди-поп. «Небо в кармане» — фолк/дрим-поп проект музыканта групп «Стереосмерть» и «Флаффи Полон Надежд».
Фестиваль начнется в 20:00 в «Капитане неба» по адресу улица Мира, 70. Билеты можно купить на входе.
Как писали Юга.ру, Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 26 сентября открытие выставки художника Сергея Карпенко «Откровение времени». В экспозиции будут представлены около 30 живописных картин мастера.