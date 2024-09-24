В Краснодаре состоится романтик-инди-фестиваль La moore

В Краснодаре 27 сентября пройдет фестиваль с участием музыкальных проектов Marika Kivi, «Блестящий Стиль», «Небо в кармане» (16+)

В Краснодаре анонсировали на 27 сентября романтик-инди-фестиваль La moore. На сцену выйдут три музыкальных проекта. Электро-поп исполнительница из Москвы Marika Kivi играла на басу в панк-группе Gigillas, выступала на «Пикнике Афиши» и на разогреве у британцев Kero Kero Bonito. В 2024 готовит к выходу новый альбом, несколько треков из которого представит в Краснодаре.





«Блестящий Стиль» — проект Юры Агафонова в стиле инди-поп. «Небо в кармане» — фолк/дрим-поп проект музыканта групп «Стереосмерть» и «Флаффи Полон Надежд». Фестиваль начнется в 20:00 в «Капитане неба» по адресу улица Мира, 70. Билеты можно купить на входе.