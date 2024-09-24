В Сочи выпустили гастрономический гид «Кухня на высоте»

Ежегодно курорт «Роза Хутор» проводит гастрономический фестиваль, направленный на популяризацию региональных специалистов и кулинарии. В летнем сезоне 2024 года он был посвящен «Кухням Юга». Фестиваль посетили более 35 тыс. человек. На курорте работают более 50 ресторанов различной направленности, а под его управлением находятся 10 заведений. В 2023 году для популяризации кухни горного Черноморья курорт выбрал шеф-повара и телеведущего Марка Стаценко. В сотрудничестве с бренд-шефом «Роза Хутор» Валентином Шином они продвигают локальные продукты. «Издание книги «Кухня на высоте» является еще одним шагом в развитии гастрономического направления деятельности курорта. Это небольшой гид по традиционной кухне региона и заведениям «Роза Хутор», в котором раскрывается наше видение, наши прочтения в гастрономии. Мы демонстрируем инновации и даем попробовать новую кавказскую кухню. Важно, что в этой книге мы представляем нашу команду, шеф-поваров, публикуем их авторские рецепты», — отметил Марк Стаценко.

Автором книги «Кухня на высоте» стала гастрономический журналист, редактор сочинского медиа, ресторанный обозреватель года по версии национальной премии Where To Eat South 2019, автор гидов по ресторанам Сочи и Красной Поляны Ольга Шутова.



«На мой взгляд, черноморская кухня — это музыка, которой хочется делиться, преподносить ее избирательно, искренне, выразительно. Пусть южная кухня, пропитанная солнцем, ветрами и морем, станет прибежищем эстетов, выбором гурманов», — рассказала Ольга Шутова.



При смене времен года в меню ресторанов «Роза Хутор» вводят сезонные продукты. Некоторые шеф-повара курорта собирают для своих блюд ингредиенты прямо на горных склонах. Через локальные специи, травы, ягоды и фрукты они рассказывают гостям гастрономическую историю этих мест. В книге «Кухня на высоте» представлены рецепты шеф-поваров ресторанов курорта «Роза Хутор», которые можно использовать в домашних условиях.

«Курорт выбрал стратегию позиционирования через свою гастрономическую составляющую. Подобное погружение помогает его гостям лучше понять культуру места. Согласно последним опросам, около 70% путешественников привозят домой местную еду в качестве сувениров. Посещение ресторанов, гастрономические открытия оказывают влияние на общее впечатление от отдыха», — считает вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Виктор Коваленко.

Тираж книги «Кухня на высоте» составил 500 экземпляров.