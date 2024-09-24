В Сочи выпустили гастрономический гид «Кухня на высоте»
Книгу «Кухня на высоте» издали на «Роза Хутор» совместно с Евразийским содружеством специалистов туриндустрии (ЕСОТ). Она посвящена кулинарным традициям горного Черноморья
Ежегодно курорт «Роза Хутор» проводит гастрономический фестиваль, направленный на популяризацию региональных специалистов и кулинарии. В летнем сезоне 2024 года он был посвящен «Кухням Юга». Фестиваль посетили более 35 тыс. человек. На курорте работают более 50 ресторанов различной направленности, а под его управлением находятся 10 заведений.
В 2023 году для популяризации кухни горного Черноморья курорт выбрал шеф-повара и телеведущего Марка Стаценко. В сотрудничестве с бренд-шефом «Роза Хутор» Валентином Шином они продвигают локальные продукты.
«Издание книги «Кухня на высоте» является еще одним шагом в развитии гастрономического направления деятельности курорта. Это небольшой гид по традиционной кухне региона и заведениям «Роза Хутор», в котором раскрывается наше видение, наши прочтения в гастрономии. Мы демонстрируем инновации и даем попробовать новую кавказскую кухню. Важно, что в этой книге мы представляем нашу команду, шеф-поваров, публикуем их авторские рецепты», — отметил Марк Стаценко.
«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»:
Автором книги «Кухня на высоте» стала гастрономический журналист, редактор сочинского медиа, ресторанный обозреватель года по версии национальной премии Where To Eat South 2019, автор гидов по ресторанам Сочи и Красной Поляны Ольга Шутова.
«На мой взгляд, черноморская кухня — это музыка, которой хочется делиться, преподносить ее избирательно, искренне, выразительно. Пусть южная кухня, пропитанная солнцем, ветрами и морем, станет прибежищем эстетов, выбором гурманов», — рассказала Ольга Шутова.
При смене времен года в меню ресторанов «Роза Хутор» вводят сезонные продукты. Некоторые шеф-повара курорта собирают для своих блюд ингредиенты прямо на горных склонах. Через локальные специи, травы, ягоды и фрукты они рассказывают гостям гастрономическую историю этих мест. В книге «Кухня на высоте» представлены рецепты шеф-поваров ресторанов курорта «Роза Хутор», которые можно использовать в домашних условиях.
«Курорт выбрал стратегию позиционирования через свою гастрономическую составляющую. Подобное погружение помогает его гостям лучше понять культуру места. Согласно последним опросам, около 70% путешественников привозят домой местную еду в качестве сувениров. Посещение ресторанов, гастрономические открытия оказывают влияние на общее впечатление от отдыха», — считает вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Виктор Коваленко.
Тираж книги «Кухня на высоте» составил 500 экземпляров.
Как писали Юга.ру, в Сочи переиздали путеводитель 1911 года по Красной Поляне и ее окрестностям.