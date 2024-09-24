Российские туристы стали чаще приезжать в Краснодар за бюджетным отдыхом — аналитики

24 сентября пресс-служба МТС сообщила, что летом 2024 года Краснодар занял второе место в рейтинге бюджетного отдыха в России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года город посетили на 31% больше туристов. В среднем этим летом за проживание в Краснодаре путешественники платили 3,3 тыс. рублей за ночь.

Эксперты отметили, что столица Кубани является удобной локацией для исследования региона и коротких поездок. Год к году поток туристов в город растет за счет тех, кто отправляется на море на своем авто и выделяет время для посещения Краснодара.



Первое место в рейтинге бюджетных городов России для туристов занял Рыбинск Ярославской области. Также в тройку населенных пунктов, наиболее доступных по стоимости бронирования, вошел Иркутск.



Самое дорогое жилье летом 2024 года можно было арендовать в Сочи (10, 7 тыс. рублей в сутки), на Красная Поляне (10, 2 тыс. рублей в сутки), в Адлере (8,6 тыс. рублей в сутки), а также Зеленоградске (10 тыс. рублей в сутки) и Светлогорске Калининградской области (8,6 тыс. рублей в сутки).

По данным МТС Travel, спрос на туристическое жилье в России в летний период вырос на 34% по сравнению с 2023 годом. В тройку лидеров по количеству бронирований вошли Москва (13% от всех бронирований по РФ), Санкт-Петербург (9%) и Казань (3%). Также около 7% бронирований пришлось на курорты Краснодарского края.