Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Краснодарского края
В Краснодарском крае пройдут сильные дожди. 24 и 25 сентября реки могут выйти из берегов
23 сентября Управление пожарной безопасности, ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщило, что из-за сильных дождей ожидается подъем уровней рек до критических отметок.
Предупреждение действует 24 и 25 сентября.
На курорты Краснодарского края может обрушиться тропический шторм:
Под угрозой находятся реки в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, а также Туапсинском, Мостовском, Апшеронском, Крымском, Абинском, Лабинском, Отрадненском, Курганинском, Северском, Белореченском и Новокубанском районах.
В случае ЧС звоните по единому номеру экстренных служб 112.
Напомним, из-за аномальной засухи уровень воды в краснодарском водохранилище опустился до критической отметки. По обмелевшему водоему жители стали ездить на квадроциклах.
Как писали Юга.ру, мэрия Сочи закрыла все пляжи для купания. На курорт надвигается мощный шторм, может выпасть полуторамесячная норма осадков.