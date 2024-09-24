Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках Краснодарского края

В Краснодарском крае пройдут сильные дожди. 24 и 25 сентября реки могут выйти из берегов

23 сентября Управление пожарной безопасности, ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщило, что из-за сильных дождей ожидается подъем уровней рек до критических отметок. Предупреждение действует 24 и 25 сентября.

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Под угрозой находятся реки в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, а также Туапсинском, Мостовском, Апшеронском, Крымском, Абинском, Лабинском, Отрадненском, Курганинском, Северском, Белореченском и Новокубанском районах. В случае ЧС звоните по единому номеру экстренных служб 112. Напомним, из-за аномальной засухи уровень воды в краснодарском водохранилище опустился до критической отметки. По обмелевшему водоему жители стали ездить на квадроциклах.