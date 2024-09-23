Мэрия Сочи закрыла все пляжи для купания. На курорт надвигается мощный шторм

Краснодарский край

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  • Пляж Сочи 23.09.2024 16:02 © Скриншот веб-камеры Сочи https://sochi.camera/vse-kamery/cam-38/
    Пляж Сочи 23.09.2024 16:02 © Скриншот веб-камеры Сочи https://sochi.camera/vse-kamery/cam-38/

В Сочи прогнозируют ветер до 30 м/с, может выпасть полуторамесячная норма осадков

Администрация Сочи сообщила, что закрыла все городские пляжи для купания из-за непогоды. 

Ранее гидрометцентр Сочи курорта объявил штормовое предупреждение с 23 по 25 сентября. В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым ветром до 30 м/с. 

Уровень воды в реках может подняться до критической отметки, а в горах есть угроза схода селей. На участке от Магри до Веселого могут формироваться смерчи над морем.

На курорты Краснодарского края может обрушиться тропический шторм:

23 сентября глава центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Ъ-Кубань», что за два дня в Сочи может выпасть почти месячная, а местами даже полуторамесячная норма осадков.

По словам синоптика, циклон, который «бродит по просторам Черного моря», вплотную приблизится к побережью.

Как писали Юга.ру, 21 сентября в горах Красной Поляны на высоте 2500 метров выпал первый снег.

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