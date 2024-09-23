Мэрия Сочи закрыла все пляжи для купания. На курорт надвигается мощный шторм

В Сочи прогнозируют ветер до 30 м/с, может выпасть полуторамесячная норма осадков

Администрация Сочи сообщила, что закрыла все городские пляжи для купания из-за непогоды.

Ранее гидрометцентр Сочи курорта объявил штормовое предупреждение с 23 по 25 сентября. В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым ветром до 30 м/с.

Уровень воды в реках может подняться до критической отметки, а в горах есть угроза схода селей. На участке от Магри до Веселого могут формироваться смерчи над морем.