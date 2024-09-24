В Краснодаре без горячей воды остались 2 школы, детский сад и 8 многоэтажек

Краснодарский край

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  • © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com
    © Фото Kazuky Akayashi, unsplash.com

В Прикубанском округе Краснодара отключили три котельные на улице Славянской

23 сентября телеграм-канал «Прикубанский округ Краснодара» сообщил, что из-за аварии не работают три котельные на улице Славянской в домах № 50/1, 65/1 и 89.

Горячего водоснабжения нет по следующим адресам:

  • проезд Славянский, 10;
  • улица Анапская, 22, 24, 26;
  • улица Азовская 16, 18, 20;
  • улица Славянская, 89/1;
  • улица Славянская, 65/1 (школа-интернат № 3);
  • улица Славянская, 63 (школа № 63);
  • улица Крымская, 67 (детский сад № 203).

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Специалисты проводят ремонт котельных, сроки окончания работ неизвестны.

Ранее в Новоросийске без горячей воды остались 72 многоэтажки, больница, поликлиника и детский дом. 

Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.

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