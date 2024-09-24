В Краснодаре без горячей воды остались 2 школы, детский сад и 8 многоэтажек
В Прикубанском округе Краснодара отключили три котельные на улице Славянской
23 сентября телеграм-канал «Прикубанский округ Краснодара» сообщил, что из-за аварии не работают три котельные на улице Славянской в домах № 50/1, 65/1 и 89.
Горячего водоснабжения нет по следующим адресам:
- проезд Славянский, 10;
- улица Анапская, 22, 24, 26;
- улица Азовская 16, 18, 20;
- улица Славянская, 89/1;
- улица Славянская, 65/1 (школа-интернат № 3);
- улица Славянская, 63 (школа № 63);
- улица Крымская, 67 (детский сад № 203).
Специалисты проводят ремонт котельных, сроки окончания работ неизвестны.
Ранее в Новоросийске без горячей воды остались 72 многоэтажки, больница, поликлиника и детский дом.
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска пообещали полностью решить проблему с водоснабжением к 2026 году.
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