В Новороссийске без горячей воды остались 72 многоэтажки, больница, поликлиника и детский дом

В Новороссийске на тепловой сети от котельной «Южная» обнаружили утечки воды

19 сентября МЦУ Новороссийска сообщило, что специалисты обнаружили утечки на тепловой сети от котельной «Южная» по улицам Рубахо, 12 и Суворовской, 20. Рабочие заменят поврежденные участки трубопровода. Для этого 20 сентября с 05:00 в городе отключили горячую воду в 72 многоквартирных домах, городской больнице №3, поликлинике «Авиценна», коррекционном детском доме по улице Энгельса, 68, ДОСААФ. Время окончания работ не уточняется.

Под отключение попали следующие адреса: улица Дзержинского, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 150, 152, 154, 156;

улица Карамзина, 2/8, 6, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 49/14, 20, 51, 51а, 53, 57;

улица Куникова, 1, 5, 9, 11, 19, 21;

улица Рубахо, 16, 23;

улица Черняховского, 17, 19, 21;

проспект Ленина, 9б, 9а, 22, 52, 52а;

улица Чехова, 20;

улица Алексеева, 22, 25, 29 ,50, 54;

улица Глухова, 20;

улица Набережная, 29 Д, корпус 1, корпус 2, 53А, 57А, 69;

улица Суворовская, 77, 79;

улица Энгельса, 66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95. При этом жители города жаловались, что горячую воду им отключили еще накануне, 19 сентября. Люди осталяют под постом возмущенные комментарии. Вот некоторые из них: «Аварии через два дня на третий. Сколько это еще будет продолжаться?!»

«У вас все там нормально? Это же третий раз за 10 дней, причем на одном и том же месте!! Может пора уже разобраться, что за беспредел происходит?!»

«Предлагаю писать в прокуратуру Москвы, это уже наглый беспредел всему. Каждую пятницу выключают горячую воду совсем на неизвестное время, и все выходные без воды люди сидят. Деньги берут немалые с нас, а воды нет и неизвестно, когда будет».