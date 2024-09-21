В Краснодаре откроется выставка живописи «Откровение времени»

В экспозиции будут представлены около 30 живописных картин мастера, среди котроых «Там была жизнь», «Окно бабы Маши», «Сыновья», «Ночка», «Девочкам посвящается», «Мальчик со змеем». В своих произведениях Сергей Карпенко изображает истории из жизни, самые значимые её моменты и близких людей.

«Одна из тем творчества Сергея Карпенко — семья. Художник находит каждый раз новые моменты в изображении значимых для него образов близких людей. Его герои предстают трогательными, согретыми теплыми воспоминаниями. Вглядываясь в эти полотна, невольно попадаешь в прошлое, где можно поиграть в классики, разбросать фантики и нарисовать мелом забавную рожицу», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка «Откровение времени» будет работать до 13 октября по адресу улица Красная, 15.