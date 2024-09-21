В Краснодаре откроется выставка живописи «Откровение времени»
В Краснодаре покажут живописные работы художника Сергея Карпенко (12+)
Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 26 сентября открытие выставки художника Сергея Карпенко «Откровение времени».
В экспозиции будут представлены около 30 живописных картин мастера, среди котроых «Там была жизнь», «Окно бабы Маши», «Сыновья», «Ночка», «Девочкам посвящается», «Мальчик со змеем». В своих произведениях Сергей Карпенко изображает истории из жизни, самые значимые её моменты и близких людей.
Аукцион, диалоги о культуре, встречи с писателями:
«Одна из тем творчества Сергея Карпенко — семья. Художник находит каждый раз новые моменты в изображении значимых для него образов близких людей. Его герои предстают трогательными, согретыми теплыми воспоминаниями. Вглядываясь в эти полотна, невольно попадаешь в прошлое, где можно поиграть в классики, разбросать фантики и нарисовать мелом забавную рожицу», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.
Выставка «Откровение времени» будет работать до 13 октября по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 18 сентября открылась выставка «Кубанский импрессионизм». Она посвящена 100-летию со дня рождения художника Ивана Халюткина.