Глава Адыгеи встретился с иностранными журналистами и ответил на их вопросы

В ходе встречи с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым представители СМИ задали ряд вопросов о социально-экономических процессах в регионе, межнациональных связях, инвестиционной политики, развитии туризма, деловых контактах с зарубежными странами и т.д. Корреспондент Фарид Акберов из ТК «Общественное телевидение и радиовещание» поинтересовался уровнем межрегиональных отношений Адыгеи и Азербайджана. Мурат Кумпилов напомнил о недавней бизнес-миссии предпринимателей из Адыгеи в Баку. Бизнесмены региона презентовали там продукцию деревообработки, мебельного производства, цветоводства и пищевой промышленности.

Журналистка Дарья Белоусова из Белтелерадиокомпании задала вопрос о сфере интересов Адыгеи в торгово-экономическом сотрудничестве с Беларусью. Руководитель региона подчеркнул, что проведено несколько двусторонних визитов, сформирован план мероприятий по реализации нового соглашения на период 2024-2026 годы. Мурат Кумпилов отметил разнообразие ассортимента белорусской продукции на рынке региона. Предприятия Адыгеи, в свою очередь, экспортируют в Беларусь бытовую химию, мебельные комплектующие, продукты здорового питания, соки, сыры.

О формах сотрудничества Адыгеи со странами Юга спросил корреспондент телеканала «TeleSUR» (Венесуэла) Олег Ясинский. Мурат Кумпилов проинформировал, что в 2023 году Адыгея развивала торговые отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки, а также Индией, Бразилией, Турцией и другими. В республике проводят мероприятия, направленные на расширение внешнеэкономического взаимодействия с партнерами из этих стран. Со странами Азии, Африки и Латинской Америки выстроены связи в сфере образования — на протяжении многих лет студенты ежегодно проходят обучение в вузах Адыгеи.



При обсуждении туристического потенциала республики журналист Буй Зуй Чин из информагентства «ВИА» (Вьетнам) спросил о возможностях активизации туристического взаимодействия с Вьетнамом. Руководитель региона указал на то, что в России ввели обязательную классификацию гостиниц для повышения качества и уровня сервиса. Адыгея активно участвует в этом процессе.

Корреспондент Индира Асанова из РТРК «Казахстан» поинтересовалась сегодняшним уровнем торговых отношений Адыгеи с Казахстаном. Мурат Кумпилов отметил потенциал деловых контактов. По итогам полугодия объем продаж товаров из Адыгеи занимал третье место среди контрагентов. В республику экспортируют машиностроительную продукцию и оборудование. На рынок Казахстана при этом поставляют продовольственные товары и сельхозсырье.



Отвечая на вопрос представителя медиакорпорации Китая Сун Яо, Мурат Кумпилов подчеркнул, что КНР является крупнейшим контрагентом во внешнеторговой деятельности республики. С 2014 года между Майкопом и китайским Цуаньчжоу действует соглашение о сотрудничестве городов-побратимов. Растет обоюдный интерес к проектам в образовании, медицине, сельхозпроизводстве и других отраслях.