В Краснодаре оркестр исполнит песни The Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus

Краснодарский край

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  • © Фото teksomolika, ru.freepik.com
    © Фото teksomolika, ru.freepik.com

В Краснодаре 29 октября струнный квартет исполнит кавер-версии знаменитых электронных хитов (16+)

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 29 октября концерт струнного квартета Crush из Санкт-Петербурга.

Коллектив исполнит кавер-версии хитов Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus, Fatboy Slim, Pendulum, The Prodigy и других. Прозвучат разные музыкальные инструменты — скрипки, альты и виолончели. 

Гендель против Баха:

«От первых нот знакомых треков вы почувствуете, как энергия этих групп проникает в каждую клеточку вашего тела, создавая неповторимое ощущение искусства. Притягательная симфония струн и пронзительные мелодии превратят знакомые песни в новое, захватывающее музыкальное путешествие», — рассказали организаторы.

Начало концерта в 19:00. Выступление оркестра состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 октября оркестр исполнит музыку из фэнтези «Властелин колец». 

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В Краснодаре оркестр исполнит песни The Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus
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