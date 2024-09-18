В Краснодаре оркестр исполнит песни The Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus
В Краснодаре 29 октября струнный квартет исполнит кавер-версии знаменитых электронных хитов (16+)
Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 29 октября концерт струнного квартета Crush из Санкт-Петербурга.
Коллектив исполнит кавер-версии хитов Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus, Fatboy Slim, Pendulum, The Prodigy и других. Прозвучат разные музыкальные инструменты — скрипки, альты и виолончели.
Гендель против Баха:
«От первых нот знакомых треков вы почувствуете, как энергия этих групп проникает в каждую клеточку вашего тела, создавая неповторимое ощущение искусства. Притягательная симфония струн и пронзительные мелодии превратят знакомые песни в новое, захватывающее музыкальное путешествие», — рассказали организаторы.
Начало концерта в 19:00. Выступление оркестра состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 октября оркестр исполнит музыку из фэнтези «Властелин колец».