В Краснодаре оркестр исполнит песни The Prodigy, Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus

Коллектив исполнит кавер-версии хитов Chemical Brothers, Daft Punk, The Rasmus, Fatboy Slim, Pendulum, The Prodigy и других. Прозвучат разные музыкальные инструменты — скрипки, альты и виолончели.

Билетный оператор «Кассир» анонсировал на 29 октября концерт струнного квартета Crush из Санкт-Петербурга.

«От первых нот знакомых треков вы почувствуете, как энергия этих групп проникает в каждую клеточку вашего тела, создавая неповторимое ощущение искусства. Притягательная симфония струн и пронзительные мелодии превратят знакомые песни в новое, захватывающее музыкальное путешествие», — рассказали организаторы.

Начало концерта в 19:00. Выступление оркестра состоится в ДК Железнодорожников по адресу улица Привокзальная площадь, 1.