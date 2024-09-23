437 машин на тысячу человек. Союз транспортников назвал Краснодар самым автомобилизированным городом РФ

В Союзе транспортников Кубани рассказали о загруженности Краснодара и о том, как решить проблему пробок

20 сентября «Комсомольская правда — Кубань» опубликовала интервью с президентом Союза транспортников Краснодарского края Иваном Петровым. СМИ обсудили со специалистом проблему пробок в столице региона. Петров заявил, что в Краснодаре невозможно увеличить количество полос на Северной, Октябрьской или Красной. При этом много жителей, в том числе из пригорода, передвигаются утром и вечером именно по этим улицам. Они не пользуются общественным транспортом и создают заторы.

Он отметил, что в городе не хватает переходов через железную дорогу.

Также Петров рассказал, что увеличение платных парковок может помочь пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт. Бесплатные же стоянки наоборот способствуют пробкам:



«Если будут бесплатные парковки, они будут всегда заняты. И эти люди однозначно поедут в центр, чтобы поставить на бесплатной парковке свою машину. То есть концепция платных парковок, которую сейчас реализует город, это попытка пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт. Попытка сделать так, чтобы люди на работу не ехали на своем личном автомобиле».