437 машин на тысячу человек. Союз транспортников назвал Краснодар самым автомобилизированным городом РФ

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Союзе транспортников Кубани рассказали о загруженности Краснодара и о том, как решить проблему пробок

20 сентября «Комсомольская правда — Кубань» опубликовала интервью с президентом Союза транспортников Краснодарского края Иваном Петровым. СМИ обсудили со специалистом проблему пробок в столице региона.

Петров заявил, что в Краснодаре невозможно увеличить количество полос на Северной, Октябрьской или Красной. При этом много жителей, в том числе из пригорода, передвигаются утром и вечером именно по этим улицам. Они не пользуются общественным транспортом и создают заторы.

«Нужно минимум два новых моста через реку»:

Он отметил, что в городе не хватает переходов через железную дорогу.

Также Петров рассказал, что увеличение платных парковок может помочь пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт. Бесплатные же стоянки наоборот способствуют пробкам:

«Если будут бесплатные парковки, они будут всегда заняты. И эти люди однозначно поедут в центр, чтобы поставить на бесплатной парковке свою машину. То есть концепция платных парковок, которую сейчас реализует город, это попытка пересадить людей с личных автомобилей на общественный транспорт. Попытка сделать так, чтобы люди на работу не ехали на своем личном автомобиле».

Напомним, в сентябре экс-главный архитектор Кубани высказался против строительства подземного метро в Краснодаре. Он предложил делать упор на развитие трамвайной сети.

Как писали Юга.ру, в общественном транспорте Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код.

Автомобили Дороги Инфраструктура Краснодар Общественный транспорт Пробки Транспорт

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