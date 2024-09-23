В Сириусе временно закрыли поющий фонтан

Краснодарский край

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  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру
    © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

Светомузыкальный фонтан в Олимпийском парке закрыли на профилактику на четыре дня

9 сентября пресс-служба федеральной территории «Сириус» сообщила, что поющий фонтан на Медальной площади закроют на техническое обслуживание с 24 по 27 сентября. 

Специалисты заменят на фонтане светильники, промоют и очистят чашу от водорослей, а также отремонтируют фонари, проверят компрессорные установки и герметичность оборудования. 

Зима близко:

Напомним, в сентябре светомузыкальные шоу фонтанов проходят с 20:00 до 21:00. Однако в понедельник, 23 сентября, шоу начнется на два часа позже: с 22:00 до 23:00.

Всего фонтан «играет» около 160 композиций.

Как писали Юга.ру, в Олимпийском парке Сочи ввели ограничения для самокатов и других СИМов.

Парки Сириус Сочи фонтаны

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