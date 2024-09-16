В Краснодаре состоится премьера спектакля «Старуха Изергиль» по рассказу Горького

Главный герой рассказывает истории, когда-то им услышанные: легенды о Ларре и Данко, историю любовных похождений самой старухи Изергиль.

Краснодарское арт-пространство «Свои» анонсировало на 22 сентября премьеру постановки «Старуха Изергиль». В основе лежит одноименный рассказ Максима Горького.

Режиссер пытается понять, на каком из путей можно обрести счастье, в чем истинное предназначение человека.

После спектакля состоится обсуждение. Зрители смогут поделиться впечатлениями о спектакле и услышать мнения других, задать вопросы и обсудить темы, поднятые Горьким.

Спектакль подходит для семейного просмотра с детьми-старшеклассниками.

Начало в 19:00. Премьера состоится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.