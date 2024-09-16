В Краснодаре состоится премьера спектакля «Старуха Изергиль» по рассказу Горького
Краснодарское арт-пространство «Свои» покажет постановку «Старуха Изергиль» (12+)
Краснодарское арт-пространство «Свои» анонсировало на 22 сентября премьеру постановки «Старуха Изергиль». В основе лежит одноименный рассказ Максима Горького.
Главный герой рассказывает истории, когда-то им услышанные: легенды о Ларре и Данко, историю любовных похождений самой старухи Изергиль.
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После спектакля состоится обсуждение. Зрители смогут поделиться впечатлениями о спектакле и услышать мнения других, задать вопросы и обсудить темы, поднятые Горьким.
Спектакль подходит для семейного просмотра с детьми-старшеклассниками.
Начало в 19:00. Премьера состоится по адресу улица Зиповская, 5В, литер Х.
Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы 20, 21, 22 и 28 сентября покажет новый спектакль по роману Пушкина.