Аукцион, диалоги о культуре, встречи с писателями. В Краснодаре пройдет благотворительный книжный фестиваль

В Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. До 21 сентября проходит акция по сбору книг (6+)

Также для гостей организуют диалоги о городе и культуре, встречи с писательницами и главредами, чтения отрывков из литературных произведений, автограф-сессии и аукцион.

16 сентября Анна Кадикова анонсировала на 28-29 сентября книжный фестиваль. В программе: распродажа уцелевших фондов магазина «Чарли» и благотворительного ресейла «Открыто», своп от растенишной «Ботанка» и маркет от краснодарских мастеров.

Больше, чем просто книжный:

«Этот фестиваль для нас — возможность обняться с каждым и сказать вам спасибо за поддержку в трудную минуту», — написала Кадикова.

Сбор книг для благотворительной продажи проходит до 21 сентября. Что можно принести: новые художественные книги, классику в переизданиях или в ценных классических изданиях, нон-фикшн из разных сфер.

Адреса, по которым принимают книги для фестиваля:

фотостудия «Систерс», улица Красноармейская, 62, каждая среда с 18:00 до 20:00, каждая суббота с 17:00 до 19:00;

офис клуба пляжного футбола «Краснодар-ЮМР», улица Клары Лучко, 16, с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00.

Фестиваль состоится в фойе «Одного театра» по адресу улица Коммунаров, 268, литер В. Вход свободный.

Напомним, магазин «Чарли», растенишная «Ботанка» и ресейл-площадка фонда «Открытая среда» пострадали при пожаре 31 июля. Пространства поддержали экскурсоводы, театры, кофейни, книжный клуб и другие сообщества. За месяц в городе прошло больше 10 благотворительных мероприятий.