Краснодар вошел в топ городов РФ с самым чистым воздухом
Эксперты опубликовали рейтинг городов России по качеству воздуха. Краснодар занял в нем пятое место
19 сентября экопроект «Чистое небо» сообщил, что Краснодар вошел в рейтинг городов России с самым чистым воздухом. Эксперты зафиксировали в столице Кубани показатель в 4 единицы.
В Якутске, Хабаровске, Орске и Ростове-на-Дону воздух оказался чище, чем в Краснодаре.
В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику обнаружили заросли амброзии:
Самый загрязненный воздух зафиксировали в Барнауле — до 40 единиц. В список городов с плохой экологической обстановкой вошли Калининград, Москва, Владимир, Екатеринбург, Ярославль и Йошкар-Ола.
Ранее Краснодар также входил в топ городов с самым чистым воздухом с показателем 5 единиц.
Напомним, что в апреле 2024 года качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году смертность в 1,5 раза превысила рождаемость.