Краснодар вошел в топ городов РФ с самым чистым воздухом

Эксперты опубликовали рейтинг городов России по качеству воздуха. Краснодар занял в нем пятое место

19 сентября экопроект «Чистое небо» сообщил, что Краснодар вошел в рейтинг городов России с самым чистым воздухом. Эксперты зафиксировали в столице Кубани показатель в 4 единицы.



В Якутске, Хабаровске, Орске и Ростове-на-Дону воздух оказался чище, чем в Краснодаре.

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Самый загрязненный воздух зафиксировали в Барнауле — до 40 единиц. В список городов с плохой экологической обстановкой вошли Калининград, Москва, Владимир, Екатеринбург, Ярославль и Йошкар-Ола.



Ранее Краснодар также входил в топ городов с самым чистым воздухом с показателем 5 единиц.