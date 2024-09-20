Краснодар вошел в топ городов РФ с самым чистым воздухом

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Эксперты опубликовали рейтинг городов России по качеству воздуха. Краснодар занял в нем пятое место

19 сентября экопроект «Чистое небо» сообщил, что Краснодар вошел в рейтинг городов России с самым чистым воздухом. Эксперты зафиксировали в столице Кубани показатель в 4 единицы.

В Якутске, Хабаровске, Орске и Ростове-на-Дону воздух оказался чище, чем в Краснодаре.

В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику обнаружили заросли амброзии:

Самый загрязненный воздух зафиксировали в Барнауле — до 40 единиц. В список городов с плохой экологической обстановкой вошли Калининград, Москва, Владимир, Екатеринбург, Ярославль и Йошкар-Ола.

Ранее Краснодар также входил в топ городов с самым чистым воздухом с показателем 5 единиц.

Напомним, что в апреле 2024 года качество воздуха в Краснодарском крае ухудшилось из-за африканской бури.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году смертность в 1,5 раза превысила рождаемость.

Город Краснодар Рейтинги Экология

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