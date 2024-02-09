Футбольный комментатор предположил, что стадион «Краснодар» назовут именем Галицкого

9 февраля футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян поделился со «Спорт-Экспресс» своим мнением о бизнесмене Сергее Галицком. Он заявил, что через 50 лет стадион «Краснодар» будет носить имя мецената.

«Краснодар» — абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание «Спартака», про Сантьяго Бернабеу и «Реал», Джанни Аньелли и «Ювентус». Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя», — заявил Арустамян.



Ведущие спрашивали Арустамяна и о здоровье Галицкого. Комментатор отказался высказываться на этот счет, отметив лишь: «Я очень рад, что он погружен в свой клуб».