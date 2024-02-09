Футбольный комментатор предположил, что стадион «Краснодар» назовут именем Галицкого
Футбольный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение о Сергее Галицком
9 февраля футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян поделился со «Спорт-Экспресс» своим мнением о бизнесмене Сергее Галицком. Он заявил, что через 50 лет стадион «Краснодар» будет носить имя мецената.
Bloomberg оценил состояние Сергея Галицкого в 5,79 млрд долларов:
«Краснодар» — абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание «Спартака», про Сантьяго Бернабеу и «Реал», Джанни Аньелли и «Ювентус». Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя», — заявил Арустамян.
Ведущие спрашивали Арустамяна и о здоровье Галицкого. Комментатор отказался высказываться на этот счет, отметив лишь: «Я очень рад, что он погружен в свой клуб».
Напомним, что в конце ноября 2023 года бывший гендиректор ГК СКИФ Олег Ходьков предложил поставить Сергею Галицкому памятник при жизни.
Как сообщали Юга.ру, Сергей Галицкий стал 100-процентным владельцем убыточного рекламного агентства. Также в начале 2024 года армавирская компания, принадлежащая краснодарскому бизнесмену, купила маслозавод в Кропоткине.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2024 году компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора».