Футбольный комментатор предположил, что стадион «Краснодар» назовут именем Галицкого

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение о Сергее Галицком

9 февраля футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян поделился со «Спорт-Экспресс» своим мнением о бизнесмене Сергее Галицком. Он заявил, что через 50 лет стадион «Краснодар» будет носить имя мецената.

Bloomberg оценил состояние Сергея Галицкого в 5,79 млрд долларов:

«Краснодар» — абсолютно уникальный проект. Есть истории про Старостина и создание «Спартака», про Сантьяго Бернабеу и «Реал», Джанни Аньелли и «Ювентус». Все это уходит куда-то в начало прошлого века. Вдруг то же самое — на наших глазах! Галицкий оставил наследие на века! Думаю, через 50 лет стадион будет носить его имя», — заявил Арустамян.

Ведущие спрашивали Арустамяна и о здоровье Галицкого. Комментатор отказался высказываться на этот счет, отметив лишь: «Я очень рад, что он погружен в свой клуб».

Напомним, что в конце ноября 2023 года бывший гендиректор ГК СКИФ Олег Ходьков предложил поставить Сергею Галицкому памятник при жизни.

Как сообщали Юга.ру, Сергей Галицкий стал 100-процентным владельцем убыточного рекламного агентства. Также в начале 2024 года армавирская компания, принадлежащая краснодарскому бизнесмену, купила маслозавод в Кропоткине.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2024 году компания Галицкого планирует завершить проект реконструкции кинотеатра «Аврора».

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