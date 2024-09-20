Ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита

Палеонтологическая находка на берегу Кубани в Карачаево-Черкесской республике оказалась останками кита

19 сентября ТАСС сообщило, что ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) идентифицировали останки зубов и черепа животного, обнаруженные в 2023 году в горной породе на берегу реки Кубань возле Черкесска. Находка принадлежат вымершему зубастому киту из семейства Eurhinodelphinidae.

«Это первая достоверная находка морских млекопитающих на территории Карачаево-Черкесской республики. Предположительно, останки древнего хищника могли принадлежать небольшой особи — около метра длиной», — сообщили в пресс-службе вуза.