Ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита

Карачаево-Черкесия

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Палеонтологическая находка на берегу Кубани в Карачаево-Черкесской республике оказалась останками кита

19 сентября ТАСС сообщило, что ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) идентифицировали останки зубов и черепа животного, обнаруженные в 2023 году в горной породе на берегу реки Кубань возле Черкесска. Находка принадлежат вымершему зубастому киту из семейства Eurhinodelphinidae. 

«Это первая достоверная находка морских млекопитающих на территории Карачаево-Черкесской республики. Предположительно, останки древнего хищника могли принадлежать небольшой особи — около метра длиной», — сообщили в пресс-службе вуза.

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Изначально специалисты приняли останки за фрагменты ихтиозавра, поскольку ранее в районе Усть-Джегута встречали части этого древнего ящера. Точный возраст находки определить пока сложно, однако череп с хорошо сохранившимся зубным рядом облегчает дальнейшие исследования.

Открытие позволит ученым лучше понять, что происходило на территории Кавказа миллионы лет назад. Сейчас исследователи занимаются реконструкцией черепа животного с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования.

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Ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита
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