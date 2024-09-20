Ученые нашли на берегу Кубани останки древнего кита
Палеонтологическая находка на берегу Кубани в Карачаево-Черкесской республике оказалась останками кита
19 сентября ТАСС сообщило, что ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) идентифицировали останки зубов и черепа животного, обнаруженные в 2023 году в горной породе на берегу реки Кубань возле Черкесска. Находка принадлежат вымершему зубастому киту из семейства Eurhinodelphinidae.
«Это первая достоверная находка морских млекопитающих на территории Карачаево-Черкесской республики. Предположительно, останки древнего хищника могли принадлежать небольшой особи — около метра длиной», — сообщили в пресс-службе вуза.
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Изначально специалисты приняли останки за фрагменты ихтиозавра, поскольку ранее в районе Усть-Джегута встречали части этого древнего ящера. Точный возраст находки определить пока сложно, однако череп с хорошо сохранившимся зубным рядом облегчает дальнейшие исследования.
Открытие позволит ученым лучше понять, что происходило на территории Кавказа миллионы лет назад. Сейчас исследователи занимаются реконструкцией черепа животного с помощью компьютерной томографии и 3D-моделирования.
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