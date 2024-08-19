В Дагестане археологи нашли восточную посуду XVII века

Дагестан

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  • © Скриншот видео из телеграм-канал главы Дербента https://t.me/glavaderbenta/205
    © Скриншот видео из телеграм-канал главы Дербента https://t.me/glavaderbenta/205

В Дербенте на территории крепости Нарын-кала археологи обнаружили тарелки из Персии и Китая. Им около 400 лет

15 августа глава Дербента Ахмед Кулиев сообщил в своем телеграм-канале, что вокруг крестово-купольного сооружения в крепости Нарын-кала археологи нашли восточную посуду XVII века. Это тарелки из Персии и Китая.

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Предположительно, ими могли использоваться при ханском дворе.

«Экспедиция продолжает работу вокруг крестово-купольного сооружения в крепости Нарын-кала. Уже найдены интересные экспонаты — китайская, персидские и местная тарелки. Как предполагают ученые, они могли использоваться для нужд ханского двора», — рассказал Ахмед Кулиев.

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