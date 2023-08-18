В Краснодаре реставрируют историческое здание с мозаикой у Дома книги

Работы проводит специализированная организация, рассказали в краевом управлении госохраны объектов культурного наследия. На доме отреставрируют штукатурную отделку, штукатурный и лепной декор лицевого фасада. Утраченные элементы декора воссоздадут по сохранившимся аналогам и материалам иконографии.

На фасаде дома купцов Аведовых начались ремонтно-реставрационные работы. Объект находится на улице Гимназической рядом с краевой администрацией.

Также проведут реставрационный ремонт кованого декора балкона. Все утраченные элементы восстановят по существующим образцам. Окна и двери заменят на новые, аналогичные историческим.

Проект реставрации разработали еще в 2022 году. Сроки и стоимость работ не уточняются.

Здание является ярким образцом жилого дома, характерного для раннего периода стиля «модерн», с классическими лепными деталями. Построено по проекту архитектора Михаила Ивановича Рыбкина. До 1918 года дом принадлежал крупнейшим предпринимателям в области маслобойного производства конца XIX — начала XX веков, персидско-подданным армянам братьям Ивану и Степану Аведовым. Сейчас там находится офис компании МТС.

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре начали реставрировать «Дом жилой присяжного поверенного адвоката А.Ф. Рубинского» на улице Мира, 45. Согласно госзакупкам, на работы потратят 7 млн 299 тыс. рублей. Завершить реставрацию должны были до 8 августа 2023 года.