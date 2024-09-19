В Краснодаре 20 сентября на линии выйдут 10 новых односекционных трамваев

Губернатор Краснодарского края рассказал, что в 2024 году в регионе закупили 192 трамвая, троллейбуса и автобуса

Пресс-служба администрации Кубани сообщила, что 20 сентября в Краснодаре запустят 10 из 20 новых односекционных трамваев. В каждом из них есть кондиционеры. Транспорт адаптирован для маломобильных граждан и вмещает до 120 пассажиров.



93.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара написали, что новые трамваи начнут работать на маршрутах № 2, 3, 15 и 21 пока не будет построена ветка до «Немецкой деревни».



До конца 2024 года в столицу региона привезут еще 20 трамваев.

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В администрации рассказали, что всего в этом году Краснодарский край закупил 16 электробусов из Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе.



Сегодня в Сочи курсирует 121 автобус, по 10 — в Геленджике и Новороссийске. В Краснодаре работают 7 электробусов, еще 9 таких же появятся в Сочи.