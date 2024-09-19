В Краснодаре 20 сентября на линии выйдут 10 новых односекционных трамваев

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала Вениамина Кондратьева https://t.me/kondratyevvi/7780
    © Скриншот из телеграм-канала Вениамина Кондратьева https://t.me/kondratyevvi/7780

Губернатор Краснодарского края рассказал, что в 2024 году в регионе закупили 192 трамвая, троллейбуса и автобуса

Пресс-служба администрации Кубани сообщила, что 20 сентября в Краснодаре запустят 10 из 20 новых односекционных трамваев. В каждом из них есть кондиционеры. Транспорт адаптирован для маломобильных граждан и вмещает до 120 пассажиров.

93.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Краснодара написали, что новые трамваи начнут работать на маршрутах № 2, 3, 15 и 21 пока не будет построена ветка до «Немецкой деревни».

До конца 2024 года в столицу региона привезут еще 20 трамваев.

«Мечтать о метро можно, построить — нельзя»:

В администрации рассказали, что всего в этом году Краснодарский край закупил 16 электробусов из Белоруссии, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе. 

Сегодня в Сочи курсирует 121 автобус, по 10 — в Геленджике и Новороссийске. В Краснодаре работают 7 электробусов, еще 9 таких же появятся в Сочи.

Напомним, что в июле 2024 года в Краснодар привезли первый односекционный трамвай. Он начал ездить по маршрутам Западного депо. По плану, до 2027 года на маршруты выйдут 90 таких вагонов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре компания «Синара» возводит Западную трамвайную линию протяженностью 35,6 км. Узнать больше о строительстве можно в нашем сюжете.

Вениамин Кондратьев Геленджик Дороги Краснодар Новороссийск Общественный транспорт Сочи Трамвай Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад
В Краснодаре 20 сентября на линии выйдут 10 новых односекционных трамваев
В российских городах могут запустить канатное такси. Рассказываем, что это такое
В Ростовской области открыли первый экзаменационный центр для мигрантов
«Из пробки по обочине сбежали»: в Краснодаре на реке Кубань заметили купающихся оленей
Азовское море остыло до 16 °С. Где можно комфортно купаться в Краснодарском крае?

Лента новостей

«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Сегодня, 16:45
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Вчера, 11:55
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Это коснется многих людей
Сделай красиво
Вчера, 14:29 Реклама
Сделай красиво
Что такое хоумстейджинг и как он помогает продать квартиру быстрее и дороже

Реклама на сайте