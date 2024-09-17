В Краснодаре пройдет выставка «Кубанский импрессионизм»

В экспозицию вошли работы мастера из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Зрители увидят произведения «Зимний лес», «Лесопилка», «Прогулка», «Страда», «Уборочная», «На рыбалке», «Море. Скалы», «Море штормит», «Хмурое небо», «Солнечный день», «Старый дуб» и многие другие.

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 18 сентября открытие выставки «Кубанский импрессионизм». Она посвящена 100-летию со дня рождения художника Ивана Халюткина.

«Манера письма Ивана Халюткина узнаваема и запоминается сразу. Фактура его произведений своеобразна, она вязкая и корпусная одновременно, напоминающая расплавленную смальту. В каждой работе художника доминирует один цвет, который, споря или утихая, образует гармонии с остальными красками», — рассказали в пресс-службе музея имени Коваленко.

Выставка «Кубанский импрессионизм» будет работать до 20 октября по адресу улица Красная, 13.