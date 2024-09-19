В Краснодарском крае могут появиться 5 новых турмаршрутов. На их обустройство понадобится 98 млн рублей

18 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил, что министерство природных ресурсов Краснодарского края планирует создать пять новых турмаршрутов в границах особо охраняемых природных территорий. Что это будут за турмаршруты, в ведомстве не пояснили.

В 2023 году минприроды Кубани уже приняло четыре проекта турмаршрутов на территориях горы Собер-Баш в Северском районе, горы Кизинчи в Мостовском районе, рощи пицундской сосны в Геленджике и лесопарка Кадош в Туапсинском районе.