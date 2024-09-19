В Краснодарском крае могут появиться 5 новых турмаршрутов. На их обустройство понадобится 98 млн рублей
Минприроды Кубани планирует создать новые турмаршруты в особо охраняемых территориях
18 сентября портал «Ведомости Юг» сообщил, что министерство природных ресурсов Краснодарского края планирует создать пять новых турмаршрутов в границах особо охраняемых природных территорий. Что это будут за турмаршруты, в ведомстве не пояснили.
В 2023 году минприроды Кубани уже приняло четыре проекта турмаршрутов на территориях горы Собер-Баш в Северском районе, горы Кизинчи в Мостовском районе, рощи пицундской сосны в Геленджике и лесопарка Кадош в Туапсинском районе.
До конца 2024 года ведомство оформит документы на земельные участки, где будут проходить туристические маршруты. На их создание выделили 16,1 млн рублей. В 2025 году на проекты направят еще 81,8 млн рублей.
В настоящее время в Краснодарском крае расположены 460 особо охраняемых природных территорий. Они составляют 14% от всей площади региона.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае запретят строительство на «виноградопригодных» землях.