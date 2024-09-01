В Краснодарском крае запретят строительство на «виноградопригодных» землях

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Губернатор Кондратьев рассказал о том, что к 2026 году в краевых Генпланах появится новая категория земель – исключительно под виноградарство

30 августа в Геленджике губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретился со специалистами Росстандарта и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Ученые и технологи по заказу Ассоциации виноградарей и виноделов России будут разрабатывать методику, которая позволит признавать земли «виноградопригодными».

«В крае 31,5 тысячи гектаров виноградников — это 34 процента от всех площадей в стране. При этом потенциал отрасли гораздо выше. В крае есть еще почти 50 тысяч гектаров виноградопригодной земли. Мы пытаемся защитить ее, в том числе, принятием генпланов, но нам трудно найти баланс с застройщиками, потому что нет самого главного — документа, подтверждающего виноградопригодность. Чтобы эффективно использовать этот бесценный ресурс, нужны масштабные почвенно-климатические исследования. Стандарты, которые позволят доказать, что эта земля уникальна и на ней должен только расти виноград», — рассказал Кондратьев.

Рабочая группа «Курчатовского института» будет исследовать участки в Анапе, Новороссийске, Крымском, Темрюкском и еще некоторых районах Краснодарского края. Специалисты будут оценивать, прежде всего, состав почвы, а также влияние климатических и погодных условий за последние 50 лет. К 2026 году ученые рассчитывают создать полную почвенно-климатическую карту кубанских терруаров.

Технический комитет Росстандарта в это время будет заниматься выработкой единых критериев, которые позволят считать земли «виноградопригодными».

Все работы будут оплачены за счет членских взносов Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Ранее Юга писали о том, что в Сочи появилось четыре новых особо охраняемых природных зоны, а в Армавире, Мостовском и Тихорецком районах решили построить солнечные электростанции.

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В Краснодарском крае запретят строительство на «виноградопригодных» землях
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