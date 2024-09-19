В Краснодаре состоится лекция «О воробушках-социофобушках»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 20 сентября пройдет лекция, посвященная тревожности (16+)

Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «О воробушках-социофобушках». Встречу 20 сентября проведет КПТ-психологиня Катерина Куцевольская.

Спикер поговорит со слушателями, о чем эта эмоция, как с ней справляться и как действовать в своих интересах, несмотря на сложные чувства.

Читайте также:

На лекции участники познакомятся с причиной и функциями тревоги, ловушками мышления, разберут примеры из жизни, попробуют найти ключ к здоровой наглости. Встреча будет полезна тем, кому сложно знакомиться с новыми людьми, поддерживать активность на больших мероприятиях, заявлять о себе и своих сильных качествах, быть открытым этому миру.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. Запланированы диалоги о городе и культуре, встречи с писательницами и главредами, чтения отрывков из литературных произведений, автограф-сессии и аукцион.

Афиша Краснодар Лекции Образование Психология События

Новости

В Краснодаре состоится лекция «О воробушках-социофобушках»
В Краснодарском крае могут появиться 5 новых турмаршрутов. На их обустройство понадобится 98 млн рублей
В Краснодаре отреставрировали Дом купцов Аведовых начала XX века. Теперь здание выглядит, как 110 лет назад
В Краснодаре 20 сентября на линии выйдут 10 новых односекционных трамваев
В российских городах могут запустить канатное такси. Рассказываем, что это такое
В Ростовской области открыли первый экзаменационный центр для мигрантов

Лента новостей

«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Сегодня, 16:45
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Вчера, 11:55
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Это коснется многих людей
Сделай красиво
Вчера, 14:29 Реклама
Сделай красиво
Что такое хоумстейджинг и как он помогает продать квартиру быстрее и дороже

Реклама на сайте