В Краснодаре состоится лекция «О воробушках-социофобушках»

Спикер поговорит со слушателями, о чем эта эмоция, как с ней справляться и как действовать в своих интересах, несмотря на сложные чувства.

На лекции участники познакомятся с причиной и функциями тревоги, ловушками мышления, разберут примеры из жизни, попробуют найти ключ к здоровой наглости. Встреча будет полезна тем, кому сложно знакомиться с новыми людьми, поддерживать активность на больших мероприятиях, заявлять о себе и своих сильных качествах, быть открытым этому миру.

Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.