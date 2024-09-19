В Краснодаре состоится лекция «О воробушках-социофобушках»
В Краснодаре 20 сентября пройдет лекция, посвященная тревожности (16+)
Краснодарский образовательный проект «Зарядка» анонсировал лекцию «О воробушках-социофобушках». Встречу 20 сентября проведет КПТ-психологиня Катерина Куцевольская.
Спикер поговорит со слушателями, о чем эта эмоция, как с ней справляться и как действовать в своих интересах, несмотря на сложные чувства.
На лекции участники познакомятся с причиной и функциями тревоги, ловушками мышления, разберут примеры из жизни, попробуют найти ключ к здоровой наглости. Встреча будет полезна тем, кому сложно знакомиться с новыми людьми, поддерживать активность на больших мероприятиях, заявлять о себе и своих сильных качествах, быть открытым этому миру.
Лекция пройдет в 19:00 в центре «Пятница» по адресу улица Тургенева 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 28-29 сентября состоится большой книжный фестиваль. Запланированы диалоги о городе и культуре, встречи с писательницами и главредами, чтения отрывков из литературных произведений, автограф-сессии и аукцион.