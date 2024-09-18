В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по оригами и созданию наперстка

Краснодарцев приглашают на два творческих мастер-класса. Участники создадут оригами «Лотос» и научатся делать наперсток юбинуки (14+)

В 09:30 начнется занятие по созданию традиционного напёрстка юбинуки, который используют для защиты пальцев при шитье. На мастер-классе участникам расскажут об истории предмета и познакомят с различными техниками его изготовления.

В 14:00 пройдет занятие по созданию оригами «Лотос». Участники познакомятся с историей и философией японской культуры, а также научатся делать один из символов Японского сада.

«Приглашаем вас окунуться в удивительный мир оригами и познакомиться с глубокими символическими значениями, которые несут в себе бумажные фигурки и цветы Японии. Создание оригами — это не только творческий процесс, но и возможность проникнуться духом этой удивительной культуры», — сообщили организаторы.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участников просят подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.